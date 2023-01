Via libera all'ospedale unico delle costiere sorrentina ed amalfitana

Il nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana dovrà assolvere al compito di garantire un'assistenza tempestiva, puntuale ed adeguata alla crescente domanda di salute di un territorio ormai fortemente urbanizzato ma con una chiara vocazione turistica che ne fa meta di milioni di turisti tutto l'anno.

Il via libera del consiglio regionale alla variante al Piano Urbanistico Territoriale ha una valenza simbolica che va ben oltre la delibera tecnica votata dal parlamentino campano, perché un ospedale unico e multidisciplinare fra le due coste è atteso da decenni. L'edificio sorgerà nel Comune di Sant'Agnello, sede del distretto 59 dell'Asl Napoli 3 Sud.

L'adempimento amministrativo di ieri permette di accelerare sulla progettazione e l'appalto dei lavori, in linea con il crono-programma dell'azienda sanitaria anche per rispondere alle carenze strutturali dei pronto soccorso locali. Una volta avviati i lavori, serviranno almeno tre anni per realizzarlo.