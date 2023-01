VIDEO - 20 bare e 80 urne nel canale

Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. È accaduto a Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento. Le famiglie di oltre cento defunti che erano allocati nelle tombe del blocco crollato sollecitano interventi urgentissimi per recuperare le salme finite nel vallone dietro al blocco.

"Chiedo scusa. Questa Amministrazione, tutta, chiede scusa alla città. E' l'unica cosa da fare in questo momento". Così in una nota il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio, che firma il comunicato in merito al crollo. "Siamo addolorati per questa sciagura - prosegue - e vicini ai familiari. Già domani mattina avranno inizio le operazioni di recupero. Quanto accaduto è grave, ma preghiamo tutti di non cercare colpevoli senza conoscere realmente i fatti. A questo provvederanno, eventualmente, le preposte autorità. Ora non serve a risolvere la situazione". Il sindaco ricorda che "quella del cimitero centro e dell'ala franata è una condizione problematica che viene dal passato non recente e per la quale l'ente stava lavorando, al fine di trovare una soluzione

definitiva e decorosa. Le piogge incessanti di questi giorni hanno, purtroppo, fatto cedere il terreno sottostante causando il crollo. Non cerchiamo giustificazioni. Rispettiamo il dolore dei familiari, chiediamo umana comprensione e massima collaborazione da parte di tutti'', conclude la nota.

Vicinanza alle famiglie è stata espressa anche da monsignor Giuseppe Mazzafaro, vescovo della diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti: “Le immagini dei loculi precipitati lungo il vallone sono come un pugno allo stomaco. Genitori, fratelli, sorelle, figli, ognuna di quelle salme appartiene a una famiglia che oggi si sente toccata e mortificata nei suoi affetti. Non vogliamo fare discorsi di responsabilità - afferma Mazzafaro - ma invitare tutti alla responsabilità di intervenire, uniti, insieme, per ridare la dignità dovuta, ai “nostri”, perché sono i “nostri” cari defunti”.