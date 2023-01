Milan sconfitto dalla Lazio, Napoli a +12 sulla seconda

Dopo l'Inter, il Milan. Hanno il freno a mano tirato le inseguitrici del Napoli. Entrambe le milanesi sono uscite sconfitte dal turno di campionato dopo la Supercoppa italiana a Riad. I rossoneri hanno perso in casa della Lazio di Sarri: un 4-0 firmato Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.

E così, il girone d'andata si chiude con la squadra di Spalletti a +12 sul Milan e a +13 sul terzetto composto da Inter, Lazio e Roma.

Proprio i giallorossi saranno i prossimi avversari del Napoli, domenica sera al Maradona. Probabile il rientro di Kvaratskhelia. Il georgiano - reduce da una sindrome influenzale - è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, svolgendo parte della seduta in gruppo.

Nel frattempo, ha sostenuto le visite mediche il portiere Gollini. Manca solo l'ufficialità per lo scambio con la Fiorentina, dove è diretto Sirigu.

Mercato in continua evoluzione anche alla Salernitana. Dopo Ochoa, Nicolussi Caviglia e Troost-Ekong - che si è già allenato con i nuovi compagni - De Sanctis lavora per rinforzare ulteriormente la rosa. Diverse le piste percorribili per centrocampo e attacco ma dipenderà anche dalle uscite.