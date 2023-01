Vita da "portieri di comunità"

Guanti, scopa e paletta. Gli attrezzi di un mestiere conquistato a sessant'anni. Ormai da un paio di mesi, Antonio e Salvatore si occupano di piazza di Nocera, nel cuore di Secondigliano. Spazzano, ripuliscono dai rifiuti abbandonati, curano le aiuole e si assicurano che nella sede dell'associazione Larsec, che li ospita nel pomeriggio, tutto sia in ordine.

Gesti quotidiani lenti, semplici, silenziosi. Sulle spalle il peso di una solitudine che arriva da lontano.

“Io ho sessantaquattro anni e vivo al dormitorio”, ci dice Salvatore.

“Anche io vivo al dormitorio comunale... da un po' di anni, racconta Antonio. Come ci è arrivato? gli chiediamo. “I casi della vita, diciamo così…”

Antonio e Salvatore sono tra i percettori del reddito di cittadinanza inseriti dal Comune in un programma di formazione professionale finanziata con fondi europei. Questo è il loro tirocinio. In poco tempo sono diventati un riferimento per il quartiere. La gente gli affida la spesa, la posta, i pacchi in arrivo. Un servizio prezioso per chi non può contare su un portiere.

“Mi sono trovato subito a mio agio”, Salvatore è il più entusiasta. “Siamo stati accolti subito come una famiglia, come se ci conoscessimo da chissà quanto tempo”.

Figure che esistono da tempo in molte città italiane ed europee: i "portieri di comunità". Prestano servizi, favoriscono l'aggregazione e forme di solidarietà orizzontali. Secondigliano è il primo quartiere napoletano ad adottarne due: un altro tassello della lenta ricostruzione di un'identità diversa dalla fotografia di questi anni di faide di camorra.

“Per me significa tanto” ci confessa sempre Salvatore. “Questo lavoro vorrei durasse ancora di più. Mi dà la possibilità di dare un senso alla giornata. Prima uscivo e camminavo per la città senza avere una meta precisa. Adesso invece abbiamo questa opportunità di fare qualcosa di utile non solo per noi ma anche per la comunità”.