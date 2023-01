Altri tre arresti tra Napoli e Roma

Un arresto eseguito a Napoli. Il destinatario della misura cautelare è un trentacinquenne. Due tifosi romanisti arrestati nella Capitale, che si aggiungono all'arresto dell'altro ultrà giallorosso ferito e ricoverato in ospedale ad Arezzo. Proseguono le indagini della Polizia per individuare i responsabili degli scontri tra teppisti napoletani e romani avvenuti domenica sull' A1, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino. Una giornata di guerriglia e follia che ha terrorizzato gli automobilisti in transito sull'autostrada. Circa 180 le persone individuate fino ad ora dalle forze dell'ordine.

"Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivare quanto prima all'identificazione dei responsabili di questo gesto folle e assurdo che ha messo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e ha bloccato una delle principali arterie del nostro Paese", ha dichiarato il procuratore di Arezzo Roberto Rossi. Oltre alla rissa si ipotizzano i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti,

interruzione di pubblico servizio, blocco stradale, danneggiamento, lancio pericoloso di oggetti, lesioni. Al vaglio degli inquirenti anche le chat e i messaggi vocali intercorsi tra i tifosi.