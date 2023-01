Identificati 200 tifosi

Hanno suscitato sdegno e rabbia le immagini dei tafferugli scoppiati tra teppisti delle tifoserie di Napoli e Roma. Le due tifoserie si sono incrociate sull' A1. I napoletani erano diretti a Genova per il match con la Sampdoria, i romani a Milano per la partita con il Milan. Momenti di panico quelli vissuti dagli automobilisti in transito sull'autostrada. La polizia, anche grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza, sta procedendo all'identificazione dei responsabili degli scontri. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiederà all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare con la massima severità i prossimi eventi in programma.Si rifletterà poi, spiega il sottosegretario Nicola Molteni, "se sarà necessario un inasprimento delle misure attualmente in vigore per distinguere il vero tifoso dal violento".

Una guerriglia a colpi di sassi, bottiglie e petardi quella che si è consumata all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino, in provincia di Arezzo, lo stesso luogo in cui nel 2007 fu ferito a morte il tifoso laziale Gabriele Sandri. Gli scontri hanno avuto ripercussioni inevitabili sul traffico, provocando una coda di 15 chilometri sull'autostrada.