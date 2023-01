Crolla al Menti la Juve Stabia, pari per il Giugliano a Picerno

Tonfo per la Juve Stabia, sconfitta 3-1 al Menti dal Monterosi Tuscia. I gol tutti nel primo tempo. Vespe in vantaggio con Bentivegna. Ma dopo pochi minuti è Della Pietra a trovare il pari. Calcio di rigore per la Juve Stabia ma dal dischetto Santos non realizza. Laziali scatenati. Piroli segna il 2-1 e Carlini cala il tris.

Perde 3-1 anche la Gelbison, in trasferta a Potenza. Padroni di casa in gol con Caturano, il raddoppio porta la firma di Girasole. Nella ripresa i Cilentani accorciano le distanze con De Sena, ma è ancora Caturano a spegnere le speranze degli ospiti.

Trasferta in Basilicata anche per il Giugliano che pareggia 1-1 con il Picerno. Lucani in vantaggio con Santarcangelo. Per il Giugliano è Poziello ad agguantare il pari.

Finisce a reti inviolate al Partenio Lombardi tra Avellino e Monopoli. Nel secondo tempo le occasioni da gol più nitide per i biancoverdi ma le conclusioni di Esposito e Gambale colpiscono il legno. Per la squadra di Rastelli si tratta comunque dell'ottavo risultato utile consecutivo.

Zero a zero anche allo stadio Iacovone tra Taranto e Turris. Nella ripresa espulsi Tommasini per i pugliesi e Frascatore per la Turris.