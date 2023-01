Jabil, cassa integrazione prorogata di un mese

Sospese per un mese le procedure di licenziamento dei 190 lavoratori della Jabil, la multinazionale statunitense dell'elettronica che ha sede a Marcianise, in provincia di Caserta. A dare l'annuncio è una nota diramata dal Ministero dell'Industria e del Made in Italy.

"Dopo una lunga trattativa tra i sindacati e l'azienda, a seguito dell'intervento della sottosegretaria Fausta Bergamotto, delegata ai tavoli di crisi - spiega il comunicato del Ministero - sono stati ottenuti trenta giorni di tempo per tentare una ricollocazione dei lavoratori, che in questo mese avranno gli ammortizzatori della cassa integrazione".

E sono ore difficili per i 150 dipendenti della Ipercoop di Afragola. L'ipermercato ha chiuso i battenti il 3 ottobre scorso. Da quel momento è scattata la protesta. Oggi è il giorno in cui scadono gli ammortizzatori sociali, i lavoratori chiedono la convocazione urgente di un tavolo per la risoluzione della vertenza.