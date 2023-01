Inter-Napoli, arbitra Sozza di Seregno. Fourneau per Salernitana-Milan

Una maglia per tre in difesa (Rrahmani, Juan Jesus o Østigård) e il solito ballottaggio Lozano-Politano (con quest’ultimo favorito) sono tra i pochi dubbi di Spalletti alla vigilia della trasferta nel Meazza nerazzurro, dove l’anno scorso il Napoli perse l’imbattibilità in campionato e registrò il terribile infortunio al volto di Osimhen. Nella Salernitana che attende i campioni d’Italia mancheranno Sepe, Mazzocchi, Maggiore e Candreva