Due avversarie in giallorosso per Napoli e Salernitana

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, domenica sera, al Maradona. Napoli-Roma è il big-match della prima di ritorno. Un girone che si apre con gli azzurri primi, a +12 sul Milan. E con la novità, per il campionato italiano, del fuorigioco semiautomatico.

Punta a non finirci, in fuorigioco, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, pronto al rientro dopo lo stop per l'influenza, ha finalmente svolto un'intera seduta di allenamento in gruppo.

Presente per la prima volta a Castel Volturno: Pierluigi Gollini. Tocca a lui il ruolo di alternativa ad Alex Meret ma non è detto che sia lui l'ultimo colpo di questa sessione invernale di calciomercato.

Di colpi ne ha già piazzati quattro la Salernitana: Ochoa, Nicolussi Caviglia, Troost-Ekong e Crnigoj. Tutti convocati per la partita di Lecce. La Salernitana non vince da sette turni ma i salentini, che in casa hanno battuto Atalanta e Lazio e fermato il Milan, hanno sempre subito gol al Via del Mare.

"Dovremo avere la capacità di difendere da squadra e il coraggio di andare ad aggredire" le parole di Davide Nicola alla vigilia. Fischio d'inizio alle 20:45. Arbitra Massa di Imperia.