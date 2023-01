E' morto Roberto Bembo, il 21enne accoltellato a Capodanno

Non ce l'ha fatta Roberto Bembo, il 21enne accoltellato la mattina di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette, nel comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Era scattato alle 12.30 di oggi il periodo di osservazione di sei ore, necessario ad accertare la morte celebrale, da parte del collegio medico dell'unita' operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda Moscati di Avellino, dove il giovane era ricoverato. Per quell'aggressione si erano costituiti la sera stessa Luca Sciarillo e Nico Iannuzzi, 28 e 31 anni. Attualmente detenuti nel carcere di Bellizzi Irpino, dovranno ora rispondere dell'accusa di omicidio.