Evangelizzare la Cina doveva sembrare nel 1700 una missione impossibile. Eppure il sacerdote ebolitano Matteo Ripa che in quegli anni partì per raggiungere la corte dell’imperatore ebbe l’intuizione di lavorare per la reciproca conoscenza tra due culture così distanti, sia dal punto di vista della lingua che dal punto di vista del credo. Lavorò come traduttore e incisore e poi, al rientro in Italia, portò con sé quattro giovani studenti che decise di formare in quello che divenne a Napoli, alla Sanità, il “Collegio dei cinesi”. Quel seminario fu riconosciuto ufficialmente dal Papa nel 1732. Oltre a preparare futuri sacerdoti in grado di diffondere il cristianesimo in Cina, quel posto fu la prima scuola di sinologia in Europa. L’eredità di quella assoluta innovazione sopravvive oggi nell’università Orientale di Napoli che da secoli accoglie migliaia di studenti desiderosi di conoscere le lingue e le culture di ogni angolo del mondo.

Nel servizio le interviste a: Roberto Tottoli, rettore dell’Università Orientale di Napoli, don Paolo Kong, rettore Chiesa Sacra famiglia dei Cinesi, Antonella Muratgia, responsabile biblioteca Palazzo Corigliano – Orientale di Napoli e Valeria Varriano, docente di lingua e cultura cinese.