Epifania da record

Napoli incanta anche con la nebbia che conferisce al profilo del Vesuvio un'aura di magia nelle foto che migliaia di turisti fissano nella memoria dei telefonini.

Dopo un dicembre d'oro, con oltre 600mila presenze, c'è attesa per il bilancio ufficiale di questo primo segmento del 2023. Le previsioni sono ottime. Dopo la mezzanotte con i fuochi sul lungomare, i musei gratuiti nella prima domenica del mese e il meteo favorevole, per il weekend dell'Epifania questa volta in tutta la Campania si potrebbe arrivare a quota 350mila, secondo le stime di Confesercenti.