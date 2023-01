Napoli-Juve, la notte delle stelle

La febbre è salita lentamente, senza quasi farsene accorgere, e continuerà a salire fino a raggiungere il picco nelle prossime ore. Non è influenza ma passione, quella che ha portato i napoletani a riempire praticamente fino all'ultimo posto disponibile il Maradona. Venerdì c'è Napoli-Juve, affascinante già di per sé in qualunque situazione di classifica, figurarsi con le due squadre ai primi due posti e con gli azzurri 7 punti più su dei rivali di sempre. Pochi posti in tribuna centrale, poi sarà ufficialmente sold out, con risvolti ovviamente positivi sul campo, per la spinta che lo stadio potrà dare agli azzurri, ma tutti da verificare all'esterno, visto anche il concomitante sciopero di Circumvesuviana, Cumana e Flegrea che avrà inevitabili ripercussioni sul traffico e costringerà gli utenti del trasporto pubblico a trovare soluzioni alternative per il ritorno a casa.

questioni che passeranno comunque in secondo piano rispetto ai 90 minuti da godersi in posizione privilegiata a fuorigrotta o al caldo davanti alla tv: 200 i giornalisti accreditati, la super sfida di venerdì sera sarà trasmessa in tutti i continenti con centinaia di milioni di potenziali spettatori. E la febbre continua a salire.