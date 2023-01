Salernitana, identità cercasi. Ma Ochoa è una certezza

30 ottobre 2022, le 3 reti all'Olimpico contro la Lazio valgono alla Salernitana gli ultimi 3 punti di questo campionato. Due mesi senza vittoria, in mezzo la lunga sosta per il mondiale che riduce a cinque le giornate di digiuno, una striscia comunque tutt'altro che incoraggiante durante la quale i granata hanno conquistato solo due pareggi: l'ultimo ieri all'Arechi, arrivato in rimonta dopo un primo tempo da dimenticare. Difesa nel panico ad ogni assalto del Torino, aggressività e spirito battagliero non pervenuti: Ochoa ancora migliore in campo, costretto però ad arrendersi al tuffo di Sanabria. I fischi dell'Arechi servono a scuotere la squadra che riparte bene e rimette in equilibrio la partita, senza riuscire a ribaltarla. L'analisi dei singoli, oltre al portiere messicano, premia il debuttante Nicolussi Caviglia e il marcatore del pareggio Vilhena. Quella del collettivo lascia invece ancora tanti dubbi sui motivi, al di là delle assenze, di una graduale involuzione della squadra, che resta comunque a +9 dalla zona salvezza ma che continua a dare l'impressione di aver smarrito molte delle certezze iniziali.