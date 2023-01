Plusvalenza Osimhen, Napoli sereno: "Nessun rischio"

I sei mesi di proroga chiesti dalla Procura di Napoli per approfondire le indagini sull'acquisto di Osimhen preoccupano al momento più i tifosi che la società: false comunicazioni in bilancio e dichiarazione fraudolenta le ipotesi di reato sulle quali lavorano anche le autorità francesi, focalizzate su eventuali irregolarità commesse dal Lille nella operazione con il club azzurro. Ma la riapertura del caso da parte della Procura federale con eventuali ripercussioni sul piano sportivo non sono al momento fonte di preoccupazione, come spiega l'avvocato Mattia Grassani, legale del club.

Sul campo, intanto, il Napoli si prepara alla settimana che porterà alla sfida di domenica allo stadio Maradona contro la Roma di Mourinho. Dopo il successo nel derby con la Salernitana, Spalletti ha concesso ancora un giorno di riposo agli azzurri. La squadra si ritroverà domani a Castel Volturno: sotto osservazione Kvaratskhelia e Juan Jesus, costretti a saltare la trasferta di Salerno, ma per entrambi le speranze di recupero completo sono decisamente alte.