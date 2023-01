Turisti stregati dal rione Sanità

Rione Sanità protagonista notte e giorno tra i turisti in visita a Napoli nel weekend dell'Epifania. Dopo la “Notte bianca”, che ha portato nelle piazze e nei vicoli tanti ragazzi, attratti dalla proposta musicale dell'evento, nel giorno dell'Epifania già dalle nove del mattino piazza Sanità e le strade limitrofe pullulano di famiglie. “Sono già venuta a Napoli in passato, ma stavolta volevo vedere la Sanità perché secondo me qui c'è la vera anima della città”, spiega una turista all'interno del palazzo dello Spagnolo. C'è chi ha ben in mente cosa vedere e chi sceglie consapevolmente di esplorare il quartiere: “Siamo appena arrivati - racconta una signora davanti alla basilica di Santa Maria della Sanità - non abbiamo un programma ben definito, navighiamo a vista e scopriamo dove ci portano questi vicoli”.