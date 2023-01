Campania, si gira

25 lungometraggi, 16 tra serie e film televisivi, 52 programmi tv e spot pubblicitari. I dati relativi al 2022 dei set campani parlano chiaro, dopo 2 anni complicati in cui non si erano fermati tanto i film quanto il settore programmi, spot, videoclip.

In questi giorni si girano due delle serie Rai più amate, "I bastardi di Pizzofalcone" e "L'amica geniale", quarta stagione. Ricomincia il set del primo film da regista di Lina Sastri "La casa di Ninetta". Tra Napoli, Ercolano e Portici i ciak della commedia francese "Bis repetita" di Emilie Noblet , da novembre quelli della serie Disney "Uonderbois" con Serena Rossi e Nino D'Angelo. La reggia di Caserta è il Vaticano nel film "Conclave" con Stanley Tucci. In primavera Pappi Corsicato inizierà la riprese della sua serie per Netflix. Il 2023 dovrebbe vedere anche la quarta stagione di "Mare fuori".

Nei suoi 18 anni di vita la Film Commission della regione Campania ha accompagnato 1300 titoli, ora la media è di 130 all'anno. Un fenomeno che ha preceduto il boom turistico e in qualche caso, come per le serie tv, lo ha decisamente veicolato.

La legge regionale sul cinema del 2016 è stata fondamentale per attrarre produzioni. I bandi regionali mettono a disposizione del comparto 5 milioni l'anno. Il 14 settembre, poi, sono partiti nell'ex base Nato di Bagnoli, i lavori del distretto campano dell'audiovisivo che dovrebbero concludersi entro il 2023.