Aumentate del 60% le richieste di aiuto a Telefono Amico

Più di 2000 richieste di aiuto arrivate nel 2022 al centro di ascolto di Napoli di Telefono Amico, un aumento rispetto all'anno precedente del 60 per cento, e sono dati in continua crescita.

I mesi della pandemia hanno accentuato solitudine e senso di impotenza, senza distinzioni di fasce sociali e aree geografiche.

Telefono amico dal 1967 promuove l'ascolto attraverso il numero unico nazionale 02 23272327 ogni giorno dalle 10 alle 24.

Sono in maggioranza (57 per cento) uomini a chiamare, perché hanno più difficoltà a esprimere il loro malessere in altre forme e sono rassicurati dall'anonimato. La fascia d'età più coinvolta va dai 45 ai 55 anni, seguita da quella dai 36 ai 45.

In crescita adolescenti e giovanissimi che spesso si confrontano con disturbi alimentari e fenomeni di autolesionismo. Sono quelli che utilizzano molto il servizio whatsapp, attivo da 4 anni al numero 324 0117242.

19 i centri territoriali in Italia, 500 i volontari ma ne servono molti altri. Alle 16 persone impegnate a Napoli si spera di aggiungerne altre 10 ma ,data la complessità del loro compito, devono seguire un corso di circa 6 mesi al quale si viene ammessi dopo una selezione. La formazione 2O23 inizierà a marzo, fino a febbraio i colloqui. Per iscriversi o richiedere informazioni l'indirizzo mail è gruppoformazionenapoli@telefonoamico.it