Napoli, gennaio mese cruciale

Dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, riaccende i motori la Serie A. E si riaccende la passione dei tifosi, tra sogni e speranze. Campionato che riparte coi fuochi d'artificio, con un match da far tremare i polsi: Inter - Napoli. Profumo di scudetto in una sfida romantica e ricca di fascino, che ha fatto la storia del calcio italiano, sfociando spesso in aspetti sociologici. Napoli che spera di continuare a correre con passo spedito verso il tricolore. Inter che invece non si arrende e crede nella rimonta. Gennaio mese della verità per gli azzurri. Calendario fittissimo, con tre scontri diretti: l'Inter al "Meazza" e Juve e Roma al "Maradona". Nel mezzo di queste gare, la Sampdoria a Marassi e il derby con la Salernitana all'Arechi.

A proposito di Salernitana, i granata mercoledì, alle 12.30, ospitano il Milan con la novità Ochoa. Il portiere messicano è per ora l'unico volto nuovo del mercato invernale, che è appena iniziato. Si attendono altri colpi. Il direttore sportivo De Sanctis sta lavorando per dare a mister Nicola altri calciatori di alto profilo. Non è stata abbandonata la pista Demme e c'è un interesse per il difensore Rugani della Juve. Un sondaggio è stato fatto per lo svincolato Isco, ex centrocampista del Real Madrid. Ipotesi difficile che si possa concretizzare. Il giocatore spagnolo ha richieste da squadre di mezza Europa. Eppoi. il suo ingaggio appare proibitivo per le casse della società dell'Ippocampo.

In Serie B, il Benevento deve sfruttare la lunga sosta di campionato per riordinare le idee e ripartire con l'obiettivo primario di tirarsi fuori dai bassifondi della classifica e poi, attraverso rinforzi da trovare sul mercato, guardare ai playoff.