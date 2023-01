Il Napoli riparte dalla trasferta di Genova

Il ricordo, personale e commosso, di Luciano Spalletti per Gianluca Vialli "era un uomo di grande carisma, un precursore di grandi idee e visioni in campo e fuori".

Un minuto di raccoglimento in memoria anche di Sinisa Mihajlovic e poi il tecnico azzurro torna quello di sempre: "Ci girano le scatole", dice, riportando l'umore della squadra pensando a quei cinque punti di vantaggio che potevano essere otto "Non vogliamo accontentarci della classifica". Una sconfitta, quella di mercoledì contro l'Inter "che ci può stare" rimarca il tecnico, che annota, però "non c'è stata la stessa determinazione delle altre gare giocate per vincere. Dovremo migliorare". Sottolinea che la mentalità non è della squadra rivelazione, ma di quella che non vuole mai perdere. E risponde alle "scarse" critiche dei tifosi: "la pensano come noi. Volevamo essere a +8, noi ragioniamo così".

Contro la Sampdoria, domenica alle 18, ci sarà un po' di turnover: "Le scelte erano già previste, ci saranno 3-4 novità. Non sarà una partita facile ha proseguito Spalletti La Samp ha fatto una buona gara dopo un periodo difficile. Troveremo un ambiente particolare per l'ultima gara".

Ha parlato poi dei singoli: positivo Rrahmani, ma non pronto per i 90 minuti, su Kvara, di cui Spalletti afferma essere il primo difensore, c'è fiducia perché ritrovi presto la confidenza al ritmo partita. Ha lodato il carattere dei leader dello spogliatoio: Di Lorenzo, Anguissa, Mario Rui, Osimhen ed Elmas. Domenica potrebbe essere presente anche il neoacquisto Bereszynski, arrivato a CastelVolturno proprio dalla Sampdoria, stamattina per le visite mediche.