Galleria Vittoria chiusa per due giorni, iniziata la rimozione delle impalcature

Un'infrastruttura di fondamentale importanza per la viabilità napoletana, un vero e proprio nodo nevralgico dei collegamenti fra l'area orientale e quella occidentale della città.

La Galleria Vittoria chiude per 48 ore, riaprirà dopodomani, 2 febbraio, alle 6 del mattino. Una stop alla circolazione che si è reso necessario per poter smontare le impalcature installate sulle facciate ai due ingressi.

Il Comune ha adottato un dispositivo di traffico ad anello. Chi proviene da via Acton in direzione Chiaia e Fuorigrotta deve passare per Santa Lucia e per via Chiatamone. Chi compie il tragitto nel verso opposto deve percorrere via Partenope.

Intanto proprio questa strada da maggio chiuderà per un restyling completo.



Nel servizio intervista a Edoardo Cosenza, assessore comunale alle Infrastrutture e alla Mobilità.