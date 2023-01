La mostra impossibile: a Paestum 100 capolavori del Rinascimento italiano

Sono opere esposte in musei di mezzo mondo, cento capolavori italiani del Rinascimento, bellezze incomparabili, da Leonardo a Michelangelo, da Raffaello a Caravaggio, da Botticelli a Tiziano. Per la prima volta tutti insieme, un'affascinante realtà nell'ex tabacchificio di Paestum, un altro capitolo delle Mostre impossibili, opere in esposizione fino al 15 marzo, eccezionali riproduzioni digitali in alta definizione.

Nel servizio le voci del curatore della mostra, Renato Parascandolo, e del sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri