Il cimitero delle lavatrici lungo il Sarno

Lavatrici e frigoriferi dismessi, un cimitero di carcasse di elettrodomestici. Erano abbandonati - chissà da quanto tempo - in un fondo trasformato in una discarica a cielo aperto. Siamo a Castellammare, via provinciale Ripuaria. La strada che corre lungo il fiume Sarno, tra i più inquinati d'Europa.

Qui i carabinieri - quelli dalla stazione locale insieme ai forestali - nelle azioni di contrasto ai crimini ambientali, hanno trovato questo e altri scempi. Come il capannone di 300 metri quadrati poco lontano, usato come deposito di scarti di alluminio, lasciati pericolosamente esposti alle intemperie. A peggiorare tutto, lo scolo delle acque, non a norma.

Tre le persone denunciate, le intere aree sono state sequestrate per indagini e approfondimenti. Solo l'ultimo di una lunghissima serie di oltraggi al fiume. L'ultimo censito, appena un mese fa: l'ennesima discarica in un'officina abusiva di mille metri quadrati.