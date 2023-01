"La Giunta", il sogno di una politica vicina alla gente

Storie di genitori e figli, di una città intera e del sogno di cambiarla. Napoli, 1975. Si insedia il primo sindaco comunista della città, Maurizio Valenzi. Guiderà sei giunte. Un film documentario ripercorre quegli anni, quell'idea di politica vicina alle persone.

“Quello che con questo film cerco di comunicare è la passione per la politica per l'impegno civile. Quella dell'epoca era politica che finiva spesso per sacrificare gli affetti familiari. Ma una politica che poteva essere emozionante, che poteva essere bella” spiega il regista Alessandro Scippa, figlio di Antonio, assessore della squadra di Valenzi, scomparso pochi mesi fa. Sulle tracce del lavoro e delle idee paterne si ritrovano tanti altri che con lui hanno condiviso anni di lotta e di speranze. Filmini di famiglia e materiali di archivio, una Napoli vista da un prisma, irreale, ricordata, immaginata. Il documentario è prodotto con il contributo della Regione Campania e del Ministero della Cultura.

“Conservare la memoria dei nostri genitori credo sia una cosa importantissima”.

Memoria e non nostalgia per ritrovare quel "noi" un po' offuscato dal tempo, quel "noi" necessario a coniugare l'impegno di ciascuno, oggi.