Iva, la maxi evasione

E' la vecchia truffa all'erario delle cosiddette società cartiera, appositamente create per produrre carte contabili, emettere fatture e generare crediti d'imposta fasulli. E' quello che faceva, su scala nazionale, il sodalizio criminale -dal vertice tutto campano- sgominato dalla guardia di finanza di Varese coordinata dalla Procura di Napoli. 65 persone sono indagate, su ordine del tribunale partenopeo eseguiti sequestri preventivi per 52 milioni di euro, 30 società, 640 conti correnti, 72 immobili in diverse regioni d'Italia e 25 automobili.

Con il concorso di numerosi professionisti compiacenti la banda falsificava documenti di qualsiasi genere: dichiarazioni fiscali, fatture, timbri e sigilli di Stato, brevetti, perizie giurate e tanto altro per creare la documentazione necessaria a far apparire la veridicità dei crediti.

La mente dell'organizzazione era Giuseppe Oliva detto Pippo, 50 anni, di Aversa; negli uffici della sua ''Credimatto'', questo il nome della società, Antonio Lombardi, 69 anni, di Orta di Atella, preparava la documentazione falsa insieme a due giovani napoletani, Federica Campopiano, di 22 anni e Francesco Lombardi, di 34, che gestivano anche il denaro destinato a consulenti e professionisti coinvolti nel sistema.