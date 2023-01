Reddito di cittadinanza a persone legate ai clan, scatta il blitz dei Carabinieri

Ancora camorra usurpatrice di reddito di cittadinanza ai danni dello stato e dei poveri veri.

Tra i 20 soggetti indagati dalla Procura di Torre Annunziata, nei confronti dei quali oggi i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo per decine di migliaia di euro, ci sono parenti dei boss e fiancheggiatori dei clan radicati alle falde del Vesuvio. I famigerati D'alessandro, i De Luca Bossa-Minichini, i Batti, i Di gioia-Papale, le famiglie criminali dell'area orientale di napoli e della provincia vesuviana, oplontina e stabiese. Sequestrate autovetture di lusso, contanti, carte e conti bancari.

Soltanto negli ultimi sei mesi il comando provinciale dell'Arma -nei controlli continui in collaborazione con l'Inps e con il nucleo ispettorato del lavoro partenopeo- su 38 mila famiglie esaminate ha scoperto più di 5000 persone che percepivano il reddito di cittadinanza indebitamente, sulla base di omesse dichiarazioni o autocertificazioni mendaci. Di questi ben 1300 erano pregiudicati, per un totale di 20 milioni di euro sottratti alle casse dell'erario, ai quali cui si aggiungono 220 mila euro scoperti con questa indagine.