Salernitana, ritorno alla vittoria dopo tre mesi

Aveva bisogno di invertire la rotta, la Salernitana. E la risposta è arrivata in trasferta contro un avversario ostico come il Lecce. 2-1 il punteggio a favore dei granata, che hanno dimostrato solidità e autorevolezza.

I gol tutti nel primo tempo. Partono subito forte gli ospiti. Lancio di Coulibaly, respinge la difesa salentina, ne approfitta come un falco Dia. Il suo destro potente non lascia scampo a Falcone.

Granata scatenati. Al termine di una bella azione è Vilhena a trovare il raddoppio per i suoi. Arriva allora la reazione del Lecce. Discesa sulla sinistra di Pezzella, la palla arriva a Strefezza che accorcia le distanze. Il gol dà morale alla squadra di Baroni che si getta a capofitto in avanti alla ricerca del pareggio, ma le sortite offensive dei padroni di casa vengono neutralizzate dalla retroguardia campana.

Nella ripresa ancora Lecce in avanti, ci prova Di Francesco, para senza difficoltà Ochoa. Si aprono spazi e la Salernitana ne approfitta per tentare di calare il tris. Ma il risultato non cambia e, al termine dei sei minuti di recupero concessi da Massa, i granata possono esultare per una vittoria che mancava dallo scorso trenta ottobre.