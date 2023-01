Benevento, Gaia e Francesca Marie le prime nate del 2023 in Campania

Duplice fiocco rosa per il 2023 in Campania.

Il vagito delle due prime nate, in contemporanea con parto spontaneo, un minuto dopo la mezzanotte, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Pio di Benevento.

Gaia, terzogenita, pesa 2.765 Kg. Francesca Marie, primogenita, 3.770 Kg. Le piccole e le mamme stanno bene.

Una festa per i genitori delle due bimbe e l'equipe medica che le ha assistite. << I vagiti dei nuovi nati sono per noi segno di speranza e di grande forza . Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per Gaia e Francesca Marie, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento>>, ha detto Maria Morgante, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. <<Ringrazio il personale medico e paramedico, che ha garantito nella notte di capodanno massima assistenza e sostegno ai pazienti>> per il direttore generale, Maria Morgante