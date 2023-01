Il sogno di Spalletti: "Voglio far impazzire di gioia la città"

“Voglio vedere Napoli impazzire di gioia”. È ambizioso l'obiettivo di Luciano Spalletti, la festa di Napoli paragonata a quella degli argentini dopo il mondiale, un finale di stagione da sogno. Ultima tappa di un percorso iniziato un anno e mezzo fa e ancora pieno di insidie, a cominciare dalla sfida con l'Inter: 8000 i tifosi azzurri al Meazza nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, da ogni parte d'Italia e anche dall'estero sono attesi sostenitori nel settore ospiti. Tutti a disposizione gli uomini di Spalletti, chiamato a scegliere gli 11 titolari solo in base a riflessioni tecniche e non per le imposizioni dello staff medico. Sul campo, le insidie principali sono nascoste nelle capacità tattiche della formazione di Simone Inzaghi.