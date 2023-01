Grido di Pace

Le parole dell'arcivescovo di napoli, don Mimmo Battaglia, riecheggiano nella città ancora stordita dai festeggiamenti per il capodanno. E sono parole di pace, di richiesta di pace, di desiderio di pace. Perchè la guerra è diventata così vicina, entrando nel nostro continente, ma anche perchè di guerre nel mondo ce ne sono ancora troppe, guerre di cui nessuno sa nulla ma in cui ogni giorno muoiono migliaia di persone in ogni angolo del pianeta. E' per questo che quest'anno deve cominciare con la parola pace, e stamattina la comunità di Sant'Egidio ha organizzato una marcia, a Napoli, proprio per rivendicare il diritto alla pace. Centinaia di persone hanno sfilato per le vie del centro, e tanti issavano un cartello con la scritta di un paese lontano, dove si combatte una guerra che produce morte e povertà.

Nel servizio l'itervista a Marco Rossi della Comunità di Sant'Egidio