Benevento, ora la classifica fa paura

Fabio Cannavaro deve lavorare soprattutto sull'aspetto mentale del suo Benevento se vuole che la Strega inverta la rotta in campionato. Per la seconda volta in due partite, i giallorossi hanno preso gol nel recupero. Dopo il pari a Cosenza, è arrivato un ko casalingo contro il Genoa degli ex Coda e Puscas.

Con 23 punti, la società del presidente Vigorito è ora pericolosamente vicina alla zona playout. La contestazione dei tifosi nei confronti dei deludenti risultati della squadra, è iniziata con uno sciopero del tifo nel primo tempo della partita, e si è conclusa con i fischi. Colpa anche di un mercato di riparazione da cui finora non è arrivato nulla. Ad essere oggetto di modifiche e rimaneggiamenti sarà ancora una volta il reparto offensivo. Dalla Ternana è in arrivo Stefano Pettinari, mancano solo i dettagli. A lui l'arduo compito di dare linfa e vitalità a un reparto che è quartultimo per fatturato di gol in serie B.