Torna l'allerta meteo arancione

Neanche il tempo di contare i danni che un nuovo peggioramento del meteo fa presagire nuovi disagi nel fine settimana.

Dalle ore 12 di venerdì, l'allerta torna al livello arancione, l'avviso della protezione civile resta valido fino alle 8 di sabato. Previsto un abbassamento delle temperature, forti raffiche di vento, neve e mareggiate. Scuole chiuse a Benevento, si va regolarmente in classe a Napoli.

L'esondazione di diversi corsi d'acqua ha allagato case e cantine, e danneggiato in modo significativo l'agricoltura. Campi e frutteti invasi dall'acqua, serre distrutte dalle folate di vento. Le zone più colpite sono la piana del Sele, l'Agro Nocerino-Sarnese, il Vallo di Diano, il Beneventano e la bassa valle del Volturno, dove il fiume è in fase di piena eccezionale nel tratto che attraversa i comuni di Capua, Grazzanise, Cancello e Arnone, Castel Volturno.

Si approntano sacchi di sabbia nell'Agro Nocerino-Sarnese per fronteggiare la rottura degli argini dei canali che riforniscono d'acqua il fiume Sarno. Lavori di somma urgenza a San Marzano sul Sarno dove è tornata la corrente elettrica in via Gramsci.

A causa di smottamenti di terreno e caduta di materiale roccioso, si circola con senso unico alternato sulla statale degli Alburni, tra Roccadaspide e Aquara, e sull'amalfitana nel territorio del Comune di Cetara.

A Casamicciola, l'allerta meteo arancione implica un giorno in più di lontananza dalle proprie case per i circa 400 abitanti delle zone più a rischio idrogeologico del comune ischitano, dove le scuole resteranno chiuse.