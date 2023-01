Atitech nel 2023 punta al raddoppio delle manutenzioni sugli aerei

Il tentativo di ricucire lo strappo istituzionale nel centrosinistra, lo fa l'ex candidato del centrodestra.

In uno degli hangar di Atitech a Capodichino, Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi si trovano per la prima volta l'uno accanto all'altro dopo il voto contrario della Regione all'approvazione del bilancio del Teatro San Carlo. Sindaco e governatore evitano le domande dei cronisti, tra i due solo un educato ma fugace scambio di saluti, il gelo è palpabile. Gianni Lettieri siede nel mezzo.

L'imprenditore festeggia il completamento dell'acquisizione del ramo manutenzioni e il passaggio dei lavoratori dalla ex Alitalia e punta a raddoppiare le commesse nel 2023 rispetto allo scorso anno, quando furono 220: "La nostra azienda è la prima industria privata per dipendenti di Napoli - ha detto Lettieri - ai 5 hangar di Capodichino ha aggiunto i 4 di Fiumicino, in una società che a livello mondiale ha 21 basi in Italia e 11 nel resto del mondo, da Parigi a Osaka, a Buenos Aires per citarne alcune. Vogliamo crescere ancora sapendo che una parte del traffico aereo si muove nel mondo anche grazie a noi con la nostra manutenzione su 500 aerei. Ora trasformiamo anche aerei da passeggeri a cargo, una nuova frontiera in cui vogliamo giocare un ruolo primario. Lavoriamo anche sui progetti di ricerca con gli atenei a partire dall'Università Federico II, per proseguire nel lavoro con un orizzonte per i prossimi 30 anni, perché il nostro obiettivo è diventare polo manutentivo strategico europeo integrato e solido".

"Il successo che sta avendo Atitech è un grande valore per la città e l'area metropolitana di Napoli, in cui vediamo l'alta tecnologia che si sviluppa sul mercato internazionale e con una forza lavoro molto qualificata", ha detto il sindaco di Napoli e della città metropolitana Gaetano Manfredi.

"Vorremmo lavorare anche per avere a Napoli un vettore di trasporto passeggeri di produzione tutta italiana - ha dichiarato Vincenzo De Luca - sento che c'è l'intenzione di aprire altri centri di ricerca aerospaziali in altre zone d'Italia. Questo è sbagliato, ne abbiamo uno a Capua e va potenziato per dare una mano al Sud invece di far finta di aiutare il Mezzogiorno e portare invece le risorse nel Nord Italia".