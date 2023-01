Prima lezione con la casa editrice Biancoenero per i ragazzi della terza media dell'Istituto Comprensivo Nevio di Napoli, generazione per cui l'oggetto libro è quantomeno un po' appannato dal predominio del digitale.

La bozza di un romanzo breve di Antonio Ferrara,"Crepe d'oro", è il primo step per entrare in un processo di 4 fasi partendo dall'editing.

“I più piccoli leggono, spesso spinti dai genitori ma con l'adolescenza aumenta l'abbandono . Il nostro progetto nasce per questo, i ragazzi entrano nella costruzione del libro e ne diventano protagonisti” spiega Daria Limatola, presidente dell'associazione e Fondazione Duna di Sale .

Il percorso" Il libro si fa in quattro" che la Fondazione Campania dei Festival costruisce con Ufficio Scolastico Regionale e Salerno Letteratura attraverserà fino a maggio anche grafica, marketing ,ufficio stampa,fino alla pubblicazione del testo.Tredici le scuole coinvolte in 4 province.

“La collaborazione tra Campania Libri Festival e Salerno Letteratura è la chiave, un vero e proprio ponte e speriamo vada avanti per molti anni”dice Massimo Adinolfi, curatore di Campania Libri Festival.