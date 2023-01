Leopardi ritrovato

Si scrissero per 11 anni, Giacomo Leopardi e suo cugino Giuseppe Melchiorri, e ora una lettera datata 29 agosto 1823 è stata acquisita dalla Biblioteca Nazionale di Napoli.

"Custodiamo quasi il 90 per cento dei manoscritti delle opere leopardiane, tutte le lettere da lui ricevute che Antonio Ranieri dispose dovessero andare alla Biblioteca di Napoli dopo la morte dell'amico - spiega la direttrice Maria Iannotti - e ora oltre 40 lettere da lui scritte. E' importante avere grande attenzione al mercato dell'antiquariato".

Comparsa in un'asta, segnalata dalla Soprintendenza del Piemonte, con il Ministero della Cultura che se l'è assicurata esercitando il diritto di prelazione, era attaccata a un epistolario pubblicato nel 1883. "Piegata e imbraghettata dopo la copertina, è stata staccata e distesa per evitare che si rovinasse e per fortuna non aveva grandi danni", dice Daniela Bacca, responsabile della sezione manoscritti e rari.

Nella lettera da Recanati, dopo il lungo soggiorno romano, Giacomo commenta il valore dell'amicizia, la morte di Pio VII, vicende della biblioteca paterna. Preziosissimi anche altri documenti: il 22 gennaio 1823 da Roma si rivolge a quella madre che mai gli scrive, pregandola di volergli bene, baciandole la mano come non poteva fare a Recanati, firmandosi "Suo figlio d'oro Giacomo alias Mucciaccio".

E ancora, la lettera all'amata sorella Paolina, quella da Villa delle Ginestre al padre Monaldo prima di morire. Si sta per completare la digitalizzazione, il materiale autografo leopardiano sarà tra pochi giorni a disposizione di tutti.