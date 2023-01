Le parole di Pasolini

"E' bello sentire Pier Paolo, il suo modo di leggere poesie,il suo modo di parlare. A me hanno chiesto tante volte di farlo, e non posso"

Ascolta, emozionato certo, ma scanzonato come sempre Ninetto Davoli che ha vissuto con fastidio le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Pasolini .

A Napoli però è venuto volentieri,per il progetto dell'Ateneo Federico II "Comizi".

Fino al 31 marzo 4 cabine, 4 percorsi puramente vocali sul filo di 4 citazioni.Il lavoro di 2 dipartimenti.Studi Umanistici e Architettura,ci riporta letture poetiche, interviste,dichiarazioni.

"Nessuna immagine, spiega il ricercatore Vittorio Celotto, solo la voce. Abbiamo voluto liberare Pasolini dal corpo iconico e recuperare la parole, la loro forza".

Ninetto si rivede in set e backstage:sorriso,saltelli, innocenza,Racconta scorribande per i vicoli di Napoli preparando il Decamerone,ricorda Totò,incontro di anime sul set di "Uccellacci e uccellini",rievoca avventure, viaggi, stupori e battibecchi.

quanto alla petizione per chiedere di riaprire le indagini sull'omicidio di Pasolini dopo le dichiarazioni di Maurizio Abatino (fu attirato in una trappola a Ostia per recuperare le pellicole rubate del fim Salò,secondo l'ex componente della banda della Magliana) si mostra scettico. "Le zone d'ombra su quella notte restano, ma non sono quelle da più parti raccontate".