L'ora del derby

Pronti-via: l'anno nuovo per il basket campano comincia davvero con il botto mettendo di fronte in un derby che mancava da 15 anni la Givova Scafati e la Gevi Napoli. Un derby è sempre una partita a sè, ma quello che andrà in scena domani sera in un Palamangano che si è rifatto il trucco ha un valore importante anche per la classifica, con i gialloblù che inseguono il sogno, anche se non dichiarato, di accedere alle final eight di Coppa Italia e gli azzurri che invece hanno bisogno di punti per uscire dai bassifondi della classifica. La Givova, che farà anche esordire il nuovo arrivato Fabio Mian, proverà a prendersi i due punti per poi giocarsi tutto, in chiave final eight, nelle ultime due gare del girone di andata. I gialloblu sono in un gran momento e hanno vinto 4 delle ultime cinque gare, mentre napoli sembra entrata in crisi e nelle ultime cinque ha fatto un percorso inverso, vincendone solo una e venendo risucchiata nella zona calda della classifica. Dagli azzurri di coach Buscaglia ci si attende una risposta sul campo alle ultime.