Nemmeno più i saldi attirano i consumatori

Caro-vita e saldi. Nemmeno il periodo di prezzi al ribasso riesce ad attirare più di tanto i consumatori, alle prese con i rincari delle bollette energetiche, con gli aumenti dei beni di prima necessità e con gli stipendi che non si adeguano alla congiuntura economica.

In questo scenario l'Adoc, l'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, vuole offrire ai cittadini una sorta di guida alla sopravvivenza, tanto per la spesa nei negozi tradizionali tanto per quella online. A Napoli, gazebo in centro.

Nel servizio le interviste ad Anna Rea, presidente Adoc, e Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania