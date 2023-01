Piovani incanta Sorrento

Le note da Oscar de “La vita è bella” di Roberto Benigni quelle immediatamente riconoscibili. Ma nei 40 anni di carriera di Nicola Piovani si perde il conto delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano: con i fratelli Taviani, con Federico Fellini, con Nanni Moretti. Lasciando il segno. Sempre.

In concerto a Sorrento Piovani ha scelto la formula già sperimentata al Festival di Cannes. Raccontare i retroscena di alcuni lavori e farli ascoltare così come ciascun regista li ascolta quando il compositore glieli propone per la prima volta. Al pianoforte. Un ascolto intimo impreziosito dai fiati di Marina Cesari e dal contrabbasso di Marco Loddo.

Inserito tra le iniziative del "Premio Internazionale Torquato Tasso - Città di Sorrento" assegnato lo scorso novembre a Toni Servillo, l’appuntamento si è concluso con la consegna a Nicola Piovani di una medaglia alla carriera nel nome dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso