Chiusa la storica libreria Pironti

Il nome di Tullio, l'editore coraggioso col passato da pugile, non c'è più da tempo. Quel che resta della storica libreria Pironti è la posta accumulata sotto le vetrine serrate. Dopo mesi difficili, giorni fa, il colpo più basso: lo sfratto.



“Mi è dispiaciuto vedere chiudere Pironti e mi aspetto che possano chiudere anche altre librerie in futuro”.

“Vedere chiudere anche questa libreria è un'afflizione. Soprattutto se si pensa che ormai a Napoli si viene solo per mangiare”



Dati alla mano, in due anni - pandemia compresa - la ristorazione ha conosciuto un boom: più di quattrocento le attività censite. Nello stesso arco di tempo, cosa è successo alle librerie? Strette tra il turismo, la grande distribuzione e Amazon: sulla carta se ne contano 8 in più, ma nel calderone ci sono anche cartolibrerie e attività in cui la vendita dei libri è secondaria. E cresce la preoccupazione in particolare per alcune aree che ai libri sono storicamente dedicate.

“Piazza Dante anticamente a inizio Novecento era piena di librerie e di editori. Passeggiava Benedetto Croce, Salvatore di Giacomo, Ojietti” ci spiega un altro libraio in Piazza Dante.“ Questo luogo mostra un'identità. Se qui trovi uno Starbucks non è la stessa cosa, e nemmeno se ci fosse una libreria nuova: i libri non avrebbero la stessa storia” ci dice una turista arrivata da Barcellona.

Il Comune ha già annunciato di stare lavorando per tutelare alcune specifiche attività in precise aree della città. Oggi proviamo a guardare ai libri di Tullio il pugile, abbandonati dietro le vetrine, ma tutto è buio e incerto.