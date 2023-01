Napoli- Roma, Kvara verso il recupero

Va verso il completo recupero Kvartskhelia. Il numero 77 del Napoli, guarito dall'influenza, ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo.

Ha completamente smaltito l'infortunio Juan Jesus che si è regolarmente allenato con i compagni. Nel ritiro di Castel Volturno la concentrazione è alta. La capolista del torneo prepara al meglio il match con la Roma di Mourinho che si giocherà domenica sera allo stadio Maradona. Un occhio al campo dove i partenopei stanno dimostrando tutta loro forza, l'altro al mercato. Visite mediche per il portiere Pierluigi Gollini, 27 anni, che passa dalla Fiorentina agli azzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Sirigu fa il percorso inverso e indosserà la casacca viola.

Attiva sul mercato la Salernitana che ha ufficializzato l'arrivo dal Watford dell'ex 'Udinese William Troost-Ekong. Il calciatore, 29 anni, indosserà la maglia numero 15. Un rinforzo necessario per la difesa, falcidiata dagli infortuni. Momento difficile per i granata, reduci dalle due sconfitte consecutive con Atalanta e Napoli e ora attesi dalla sfida cruciale di venerdì sera in casa del Lecce.