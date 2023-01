Salernitana- Milan. Nicola:"Dobbiamo sfruttare gli spazi che ci lasceranno i rossoneri"

Davide Nicola lo dice a chiare lettere. E' tanta la voglia della Salernitana di tornare in campo. E tanta è anche quella dei tifosi di tornare a gremire gli spalti dell'Arechi. Cresce l'attesa in città per il big match con il Milan. Più di trentamila gli spettatori annunciati. Il tecnico costretto a fare i conti con le assenze. Indisponibili Mazzocchi, Maggiore e Candreva. Assente anche Sepe. Sarà il messicano Ochoa a difendere la porta dei granata.

Chiede la massima concentrazione ai suoi l'allenatore piemontese. Contro la corazzata di Pioli non sono ammesse distrazioni