Napoli-Juve, in città cresce la febbre per il big match

In città tra i tifosi non si parla d'altro. Cresce l'attesa per Napoli-Juventus, il big match in programma venerdì. La caccia al biglietto è partita da giorni, stadio Maradona verso il sold out. Vola sulle ali dell'entusiasmo la capolista, campione d'inverno con due giornate di anticipo. Sul campo di Marassi la squadra di Spalletti è tornata alla vittoria, sfoggiando grinta e determinazione.

Solo un incidente di percorso dunque la sconfitta subita al Meazza contro l'Inter. Sugli scudi Osimhen, capocannoniere del torneo, che ha centrato la sua decima rete stagionale, Mario Rui, autore dell'assist per il gol del nigeriano ed Elmas che, con freddezza ha trasformato il penalty del 2-0.

I calciatori si sono ritrovati al centro sportivo di Castel Volturno dove hanno svolto la seduta di allenamento in palestra. Al lavoro regolarmente con i compagni anche Kim, sostituito in via precauzionale al termine del primo tempo della gara con i doriani.

Sul fronte opposto, Juventus costretta ancora a fare i conti con le assenze di De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Cuadrado e Pogba, ma Allegri conta di recuperare Bremer.