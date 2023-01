Nicolussi Caviglia, primo giorno in granata

Indosserà la maglia numero 41 Hans Nicolussi Caviglia, ultimo arrivo in casa della Salernitana. Il giocatore, classe 2000, di proprietà della Juventus, aveva cominciato la stagione in serie B con il Sudtirol. "Sono un centrocampista molto duttile che può fare sia la mezz'ala che il mediano. Il progetto della Salernitana è importante e rappresenta una sfida piena di stimoli per me", così si è presentato ai tifosi il calciatore che ha sostenuto il suo primo allenamento con la maglia granata.

La concentrazione nel centro sportivo Mary Rosy è alta. Dopo la sconfitta subita con il Milan all'Arechi, la squadra ha voglia di riscatto. Domenica un'altra sfida casalinga attende la formazione di Davide Nicola. Contro il Torino vietato distrarsi e commettere passi falsi. A centrocampo rientra Candreva, mentre in attacco si candida per una maglia da titolare Bonazzoli, andato in gol nel match con i rossoneri. La gara sarà arbitrata da Andrea Colombo della sezione di Como. Fischio di inizio alle 12,30.