Costiera amalfitana, si punta anche sul trekking

Ammontano a quasi due milioni di euro i fondi del piano di coesione e sviluppo del Ministero del Turismo che finanzieranno i progetti della Rete Sviluppo Turistico Costa d'Amalfi per il potenziamento del turismo montano e naturalistico. Una tendenza che negli anni si è andata consolidando. Sempre più numerosi i turisti che scelgono di soggiornare nei borghi della Costiera per poi spingersi sul Sentiero degli Dei o nella Valle delle Ferriere. Con il finanziamento del Ministero il programma si intensifica. L'offerta prevede itinerari guidati alla scoperta di flora e fauna, piste per mountain bike, walking tour per valorizzare l'enogastronomia e la storia di luoghi. E ancora percorsi specifici per ipovedenti nei Monti Lattari. L'obiettivo è quello di creare una filiera produttiva che abbia una ricaduta positiva economica ed occupazionale sulle zone interessate anche al di fuori della stagione estiva. E puntando su un turismo sotenibile e rispettoso dell'ambiente.