Verso il derby: Kvara non si allena, Nicola guiderà ancora la Salernitana

Un incidente di percorso destinato a non lasciare altri strascichi se non la rinuncia (comunque dolorosa e inattesa) a uno degli obiettivi stagionali, la Coppa Italia. Il Napoli volta pagina dopo il ko ai rigori con la Cremonese e torna al lavoro in vista dell’ultima gara del girone di andata. Palestra per Kvaratskhelia che non si è allenato in gruppo, dopo aver già saltato il match di coppa: difficile prevedere ora se sarà disponibile nel derby di sabato alle 18. Quello a cui la Salernitana arriva dopo 48 ore di trattative frenetiche per designare il successore in panchina di Davide Nicola, salvo poi fare marcia indietro e richiamare il tecnico esonerato lunedì mattina. “Ho fatto mea culpa per la pesante sconfitta di Bergamo e chiesto al presidente di rivedere la sua decisione”, ha scritto su Facebook lo stesso allenatore, ringraziando per la mediazione il ds De Sanctis. Versione confermata in conferenza dal patron Danilo Iervolino: “Giusto dare un’altra chance a Nicola nonostante avessimo già optato per un cambio. Salvarci resta l’obiettivo principale” ha detto Iervolino, facendo intendere che i prossimi risultati non saranno determinanti per le sorti della panchina. A meno che non arrivino altre imbarcate