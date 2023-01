Boschi a rischio per il taglio illegale degli alberi

Aumenta in Campania il taglio illegale di alberi nei parchi regionali. E' un effetto della crescita dei prezzi del legname collegata alla guerra russo- ucraina. Nelle aree interne, sempre piu' spopolate, i Carabinieri Forestali sono spesso le sole sentinelle contro il rischio idrogeologico, aggravato da incendi, disboscamenti, abusivismo.

Nel nel bilancio di un anno sempre in primo piano il contrasto investigativo alla gestione illecita dei rifiuti, soprattutto nel napoletano e nel casertano, ai roghi tossici, agli scarichi fuorilegge nel Sarno. Quindici arresti e circa mille sequestri, per un totale di oltre 3 milioni 230.000 euro. E il calendario 2023, destinato in primo luogo alle scuole, e ' dedicato agli animali protetti nelle riserve naturali.

Nel servizio le voci del generale di brigata Ciro Lungo, comandante regionale dei Carabinieri Forestali, e del tenente colonnello Marco Trapuzzano, comandante del nucleo provinciale dei Carabinieri Forestali di Napoli.