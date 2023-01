Stasera chiude il calciomercato, Napoli e Salernitana alla finestra

Un passo dopo il giro di boa, con quasi un intero girone ancora da giocare, il Napoli può già permettersi il lusso di guardare al futuro e programmare rinnovi e acquisti per un'altra stagione da protagonista. Nessun dubbio, e non potrebbe essere diversamente, sulla permanenza di Spalletti in panchina: la possibilità di recedere dal contratto con scadenza 2024 è unilaterale, solo De Laurentiis potrebbe interrompere l'accordo e ovviamente, risultati alla mano, non è questa la sua intenzione. Questione di giorni il prolungamento di Lobotka, dal 2025 al 2027 che di fatto diventa un legame a vita con il club azzurro. Ma lo sguardo oltre l'orizzonte è rivolto anche al mercato: alle 20 la chiusura della finestra invernale, l'obiettivo di Giuntoli è chiudere l'accordo con il Bari per Cheddira: trattativa in famiglia, dunque senza particolari ostacoli da superare se non la volontà del giocatore, che c'è tutta. E stasera, per ribadire il momento di grande affiatamento del gruppo, tutti a cena ospiti del presidente.

Morale in risalita anche a Salerno, dopo il colpo esterno a Lecce la squadra di Nicola è tornata a distanza di sicurezza dalla zona calda e sta provando a completare l'opera di rafforzamento in queste ultime ore di mercato: Bonazzoli in uscita e Cabral in entrata i nomi più caldi per il direttore sportivo De Sanctis. Per Nicola, invece, l'unico nome su cui focalizzare l'attenzione è quello della Juve, prossimo avversario all'Arechi nel posticipo di martedì prossimo