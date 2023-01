Carenza di medici, a Napoli meno ambulanze con dottore a bordo

Da metà gennaio, nella città di Napoli, il numero di ambulanze con medico a bordo scenderà da 13 a 6. Nulla cambia nel totale dei mezzi di soccorso operativi nel capoluogo (18 più 1 a Capri).

La misura è stata comunicata dal direttore della centrale operativa del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, Giuseppe Galano, ai vertici dell'azienda con un documento interno. Provvedimento resosi necessario a causa della carenza di camici bianchi e il rischio di non poter garantire la continuità assistenziale sulle 24 ore.

Tra pensionamenti, bandi di concorso a cui non ha partecipato nessuno e dimissioni, al 118 partenopeo mancano 65 medici, 41 infermieri e 72 autisti. Solo nell'ultimo anno e mezzo, sono andati via 45 dottori. Una fuga verso la medicina di base, le guardie mediche o la sanità privata causata dall'elevato livello di stress e dai rischi di aggressioni da parte di familiari di pazienti, a fronte di una retribuzione che sindacati e associazioni di categoria chiedono di adeguare per tutte le figure impegnate nella rete dell'emergenza (anestesisti, rianimatori).

“Rimane comunque necessario un reclutamento urgente di personale”, si legge nella nota interna. Le soluzioni che l'Asl Napoli 1 Centro sta per mettere in campo, cioè l'avvio del servizio di auto mediche e una rimodulazione dell'intervento in emergenza su tre livelli del triage (centrale operativa, infermiere in ambulanza, medico), non possono risolvere una carenza che mina il rispetto dei livelli essenziali dell'assistenza.